Погба — об антирасистских браслетах: не желаю быть политиком. Хочу показать, что мы едины

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал об инициативе, направленной на борьбу с расизмом. Напомним, ранее Погба попросил товарищей по команде надеть антирасистские браслеты в Boxing day, чтобы бороться с расизмом в футболе по всей Европе.
«Это была моя идея, но я не хотел проходить с этой инициативой через УЕФА и ФИФА. Хотел сделать всё самостоятельно. Думаю, увидев это, люди задумаются о многих вещах. Причина расизма? Невежество. Невежество и всё, что с ним связано. Я лишь хочу показать, что все мы едины.
Не желаю быть президентом, не хочу быть политиком. Мы игроки, которые просто хотят наслаждаться футболом. Все приходят на стадион, чтобы насладиться футболом. А инициатива с браслетами должна была показать, что мы против расизма. Уверен, это заставит людей заговорить», — приводит слова Погба Daily Mail.
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