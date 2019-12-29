Клопп объяснил досрочное возвращение защитника Филлипса из аренды в «Штутгарте»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал досрочное возвращение защитника Натаниэла Филлипса из аренды в «Штутгарте».



«Для тех, кто не знает: «Штутгарт» должен быть лучшей командой второго дивизиона наряду с «Гамбургом». Сейчас они третьи и хотят выйти в Бундеслигу. К несчастью, они уволили тренера, поскольку недовольны своим положением, так что легко понять, насколько они амбициозны. «Штутгарт» — команда, умеющая играть в футбол, и Нэт проявил там себя очень и очень здорово.



Сейчас мы в том положении, в котором оказались. Подумали, что мы можем сделать, чтобы немного помочь себе? Мы спросили «Штутгарт», будут ли они готовы вернуть нам его на время, и они согласились. Не думаю, что мы спрашивали Нэта, но в пятницу он выглядел счастливым, когда пришёл в раздевалку, так что здорово, что у нас была такая возможность. Надеюсь, начиная с матча с «Эвертоном», он будет доступен», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Защитник «Ливерпуля» досрочно вернулся в клуб из аренды в «Штутгарте»