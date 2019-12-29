Артета: «Арсенал» не заслуживает ничего, кроме превосходства

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о лондонском клубе и его богатой истории.



«В тот момент, когда попадаете в этот клуб, вы ощущаете огромное давление. Необходимо побеждать, выигрывать трофеи, быть лучше соперников. Таковы местные порядки. От тебя ждут постоянных побед. Когда у вас есть преданные болельщики, их уверенность и вера в команду, вы чувствуете себя защищённым. Чувствуете себя значительным. Можете контролировать ситуацию.



Этот клуб не заслуживает ничего, кроме превосходства. Он заслуживает лучшего каждый день. Каждый, кто входит в этот клуб, должен понимать, что ставит перед собой самые высокие цели. „Арсенал“ — самый большой клуб в Англии. Этот стадион внушает соперникам страх», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Артета: нужно вернуть отношения с фанатами на прежний уровень