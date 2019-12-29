«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 декабря в 19:30
Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.
«Ливерпуль», набрав 52 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 10 очков опережая ближайшего преследователя — «Лестер Сити». «Вулверхэмптон» (30) располагается на седьмой строчке, проведя на один матч больше.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей чемпионата Англии.
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз: ставим на красных с коэффициентом 2.34
После сенсационной победы над «Манчестер Сити» у «волков» не хватит сил на битву с «Ливерпулем».
- 29 декабря 2019
-
17:28
-
17:26
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
-
15:12
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:28
-
14:25
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:07
-
12:52
-
12:33
-
12:26
-
12:11
-
11:56
-
11:36
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37
Партнерский контент