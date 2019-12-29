«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 29 декабря в 19:30

Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Майк Дин.



«Ливерпуль», набрав 52 очка в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, на 10 очков опережая ближайшего преследователя — «Лестер Сити». «Вулверхэмптон» (30) располагается на седьмой строчке, проведя на один матч больше.



Турнирная таблица английской Премьер-лиги. Расписание матчей чемпионата Англии.

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