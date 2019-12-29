Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминай пропустит 3-4 недели из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о срока восстановления полузащитника «красных дьяволов» Скотта Мактоминая. Напомним, хавбек получил травму колена в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:1).



«У него проблемы со связками колена. Мы не знаем, насколько всё плохо, но посмотрим. Вероятно, он пропустит около трёх-четырёх недель из-за травмы», — приводит слова Сульшера Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 52 очка в 18 матчах. В тройку лидером также входят «Лестер Сити» (42) и «Манчестер Сити» (38).

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена в матче с «Ньюкаслом»