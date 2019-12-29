«Чертаново» в январе проведёт детский турнир, участие примут «Интер» и «Милан»

Футбольная школа «Чертаново» проведёт 12-й по счету Кубок Колыванова — футбольный турнир для мальчиков 2010 года рождения, который пройдёт в манеже школы с 5 по 10 января 2020 года. Участие в соревнованиях примут воспитанники «Интера» и «Милана».



В ходе трёх отборочных этапов право участия в Кубке Колыванова 2020 года также получили ЦСКА, «Вардар» (Ростовская область), «Рубин», «Краснодар», РЦПФ НН (Нижний Новгород), «Чертаново-2», «Строгино», «Динамо» (Москва), «Чертаново», «Динамо» (Минск, Беларусь), «Локомотив» (Москва), Футбольная школа Л. Слуцкого (Волгоград), «Ростов», Академия футбола им. Ю. Коноплёва (Тольятти).



Матчи группового этапа состоятся с 5 по 7 января, начало первого матча – в 10:00 мск, окончание игрового дня – примерно в 19:30 мск. С 8 по 10 января 2020 года в том же режиме пройдут матчи плей-офф. Подробное расписание матчей и состав групп можно посмотреть, перейдя по ссылке.