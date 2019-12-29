«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры об обмене защитниками

«Ювентус» и «Наполи» могут произвести обмен футболистами из оборонительной линии в предстоящее зимнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в стан бьянконери может перебраться Эльсеид Хюсай, а в обратном направлении может проследовать Маттиа Де Шильо. Клубы уже начали переговоры.



Напомним, Хюсай хорошо знаком с нынешним главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри. Под его руководством он выступал не только в «Наполи», но и в «Эмполи».



В нынешнем сезоне 25-летний Хюсай принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в которых получил 1 жёлтую карточку. 27-летний Де Шильо также провёл в первенстве 6 встреч. «Ювентус» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, «Наполи» – восьмое.



«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками в аренду