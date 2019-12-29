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«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры об обмене защитниками

«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры об обмене защитниками
Футбол / Италия 0

«Ювентус» и «Наполи» могут произвести обмен футболистами из оборонительной линии в предстоящее зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в стан бьянконери может перебраться Эльсеид Хюсай, а в обратном направлении может проследовать Маттиа Де Шильо. Клубы уже начали переговоры.

Напомним, Хюсай хорошо знаком с нынешним главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри. Под его руководством он выступал не только в «Наполи», но и в «Эмполи».

В нынешнем сезоне 25-летний Хюсай принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в которых получил 1 жёлтую карточку. 27-летний Де Шильо также провёл в первенстве 6 встреч. «Ювентус» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, «Наполи» – восьмое.

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