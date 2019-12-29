«Ювентус» и «Наполи» ведут переговоры об обмене защитниками
«Ювентус» и «Наполи» могут произвести обмен футболистами из оборонительной линии в предстоящее зимнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в стан бьянконери может перебраться Эльсеид Хюсай, а в обратном направлении может проследовать Маттиа Де Шильо. Клубы уже начали переговоры.
Напомним, Хюсай хорошо знаком с нынешним главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри. Под его руководством он выступал не только в «Наполи», но и в «Эмполи».
В нынешнем сезоне 25-летний Хюсай принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, в которых получил 1 жёлтую карточку. 27-летний Де Шильо также провёл в первенстве 6 встреч. «Ювентус» после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице, «Наполи» – восьмое.
«Интер» и «Наполи» могут обменяться игроками в аренду
- 29 декабря 2019
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
-
15:12
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:28
-
14:25
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:07
-
12:52
-
12:33
-
12:26
-
12:11
-
11:56
-
11:36
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37
-
10:15
-
10:03
-
09:55
-
09:54
-
09:39
-
09:23
-
09:20
-
07:42
-
01:48
Партнерский контент