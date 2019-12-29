Кто был лучшим тренером РПЛ в 2019 году?

В Российской Премьер-Лиге завершилась первая часть сезона-2019/2020. В турнире наступила пауза, которая продлится до конца февраля 2020 года.



«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим тренером чемпионата России в этом году?



Среди предложенных вариантов – Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит») и Юрий Сёмин («Локомотив»). Также присутствует вариант «кто-то другой».

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.