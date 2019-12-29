Кто был лучшим тренером РПЛ в 2019 году?
В Российской Премьер-Лиге завершилась первая часть сезона-2019/2020. В турнире наступила пауза, которая продлится до конца февраля 2020 года.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто был лучшим тренером чемпионата России в этом году?
Среди предложенных вариантов – Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит») и Юрий Сёмин («Локомотив»). Также присутствует вариант «кто-то другой».
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
Символическая сборная РПЛ 2019 года
От Сафонова до Дзюбы!
- 29 декабря 2019
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