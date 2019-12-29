В брестском «Динамо» слухи о приходе Кононова назвали очередной уткой

В брестском «Динамо» отреагировали на слухи о возможном назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника московского «Спартака» Олега Кононова.
«Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимания на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — приводит заявление пресс-службы клуба by.tribuna.com.
Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года, став преемником Массимо Карреры, под руководством которого красно-белые годом ранее впервые за 16 лет стали чемпионами России. На момент увольнения специалиста в сентябре этого года команда занимала девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 29 декабря 2019
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