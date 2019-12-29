«Арсенал» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Арсенал»: Лено, Мейтленд-Найлз, Чемберс, Д. Луис, Сака, Торрейра, Гендузи, Нельсон, Озил, Обамеянг, Ляказетт.
«Челси»: Кепа, Рюдигер, Томори, Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон, Виллиан, Абрахам, Маунт.
Команды встречались 199 раз. В 76 матчах победу одерживали «канониры». На счету синих 64 виктории. В 59 матчах соперники сыграли вничью.
«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (32) замыкает первую четвёрку. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (52).
- 29 декабря 2019
-
17:28
-
17:26
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
-
15:12
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:28
-
14:25
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:07
-
12:52
-
12:33
-
12:26
-
12:11
-
11:56
-
11:36
-
11:23
-
11:05
-
11:03
-
10:39
-
10:37