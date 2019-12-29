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«Арсенал» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: составы команд на матч АПЛ
Футбол / Англия 0

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Челси» на матч 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 29 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал»: Лено, Мейтленд-Найлз, Чемберс, Д. Луис, Сака, Торрейра, Гендузи, Нельсон, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Томори, Зума, Аспиликуэта, Канте, Ковачич, Эмерсон, Виллиан, Абрахам, Маунт.

Команды встречались 199 раз. В 76 матчах победу одерживали «канониры». На счету синих 64 виктории. В 59 матчах соперники сыграли вничью.

«Арсенал», набрав 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» (32) замыкает первую четвёрку. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (52).

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