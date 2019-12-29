«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:00

Сегодня, 29 декабря, состоится очередной матч 20-го тура английской Премьер-Лиги. «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Начало —в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Помогать ему будут ассистенты Сиан Мэсси и Константинас Хатцидакис. Резервный рефери — Джон Брукс.

Турнирная таблица АПЛ

«Манчестер Сити», набрав 38 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 14 очков. При этом «Ливерпуль» ещё и имеет игру в запасе. «Шеффилд Юнайтед» с 29 очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице.