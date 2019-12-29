Экдаль: «Милан» с Ибрагимовичем станет сильнее, никто не смеет расстраивать Златана

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал возвращение шведского форварда Златана Ибрагимовича в «Милан». Накануне, 28 декабря, стало известно, что 38-летний Ибрагимович подписал контракт с «Миланом», за который он уже выступал ранее. Соглашение подписано до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.
«Приход Ибрагимовича станет стимулом для всех. С ним на поле «Милан» станет сильнее и более мотивированным. Златан по-прежнему может делать разницу. Во-первых, он невероятный профессионал, который всегда тренируется на максимуме. Во-вторых, с ним каждый футболист играет лучше, ведь никто не смеет расстраивать Златана. Каждый, кто когда-либо играл с Иброй, знает, что это значит. Он всегда хочет побеждать. Если Ибрагимович не побеждает, он злится. Сперва на себя, а затем и на тех, кто не выкладывался полностью, у него психология победителя», — приводит слова Экдаля сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
- 29 декабря 2019
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