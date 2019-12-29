Холанд: с самого начала хотел перейти именно в дортмундскую «Боруссию»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал переход из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию».

«Я провёл интенсивные переговоры с руководством «Боруссии». Особенно много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. С самого начала я хотел перейти именно сюда, чтобы пройти этот маршрут и играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами болельщиков. Я уже горю этим», — приводит слова Холанда пресс-служба «шмелей».

Эрлинг выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Холанд забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.