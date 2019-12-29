Холанд: с самого начала хотел перейти именно в дортмундскую «Боруссию»
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал переход из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию».
«Я провёл интенсивные переговоры с руководством «Боруссии». Особенно много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром. С самого начала я хотел перейти именно сюда, чтобы пройти этот маршрут и играть в футбол в невероятной атмосфере Дортмунда перед более чем 80 тысячами болельщиков. Я уже горю этим», — приводит слова Холанда пресс-служба «шмелей».
Эрлинг выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Холанд забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
- 29 декабря 2019
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:35
-
18:30
-
18:28
-
18:11
-
18:00
-
17:50
-
17:36
-
17:28
-
17:26
-
17:19
-
16:59
-
16:46
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
16:06
-
15:58
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:26
-
15:12
-
15:05
-
14:54
-
14:48
-
14:28
-
14:25
-
14:00
-
13:49
-
13:38
-
13:07
-
12:52
Партнерский контент