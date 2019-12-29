Бывший полузащитник сборной Италии Каморанези возглавит словенский клуб

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Мауро Каморанези станет главным тренером словенского клуба «Табор Сежана», сообщает Football Italia.

По данным источника, Каморанези подписал контракт с клубом до конца 2021 года. Он приступит к выполнению своих обязанностей на следующей неделе.

43-летний Каморанези вернётся к тренерской деятельности после небольшого перерыва. Его последним клубом был мексиканский «Кафеталерос де Чиапас», который он покинул в 2017 году. После этого Каморанези работал комментатором итальянской Серии А на платформе DAZN.

Мауро родился в Аргентине, но почти всю взрослую жизнь провёл в Италии. Он выступал за «Верону» и «Ювентус», а за сборную Италии провёл 55 матчей.

«Табор Сежана» — один из аутсайдеров чемпионата Словении. Этот клуб находится лишь в одном очке от зоны вылета.