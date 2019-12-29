Абрахам забил вратарю «Арсенала» между ног. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси» гости вышли вперёд на 87-й минуте, сделав счёт 2:1. Отличился нападающий Тэмми Абрахам. Получив передачу в штрафной, он обыграл защитника и пробил между ног вратарю.

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20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.



Сегодня, 29 декабря, также встретятся «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».