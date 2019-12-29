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«Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, пропустив два гола в концовке

«Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, пропустив два гола в концовке
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Челси». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте после передачи защитника Калума Чемберса. В конце второго тайма счёт сравнял хавбек «Челси» Жоржиньо, которому ассистировал полузащитник Мэйсон Маунт. Спустя четыре минуты форвард синих Тэмми Абрахам забил победный мяч с паса нападающего Виллиана.

Серия «Арсенала» без побед в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. В предыдущих турах «канониры» дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте.

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
29 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Обамеянг – 13'   1:1 Жоржиньо – 83'   1:2 Абрахам – 87'
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