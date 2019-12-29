«Арсенал» проиграл «Челси» в лондонском дерби, пропустив два гола в концовке

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Челси». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс» и завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, отправивший мяч в ворота соперника на 13-й минуте после передачи защитника Калума Чемберса. В конце второго тайма счёт сравнял хавбек «Челси» Жоржиньо, которому ассистировал полузащитник Мэйсон Маунт. Спустя четыре минуты форвард синих Тэмми Абрахам забил победный мяч с паса нападающего Виллиана.
Серия «Арсенала» без побед в чемпионате Англии достигла четырёх матчей. В предыдущих турах «канониры» дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте.
- 29 декабря 2019
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