«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Холанда из-за требований Райолы
«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки форварда «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, который в итоге перешёл в дортмундскую «Боруссию», из-за требований его отца и агента Мино Райолы, сообщает Express Sport.
По данным источника, «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в приобретении нападающего, которого хорошо знает наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер. Они вместе работали в «Мольде». Но в итоге «МЮ» вышел из переговоров после того, как агент игрока и его отец назвали собственные финансовые требования.
По данным источника, Райола и отец футболиста получат часть от следующей продажи футболиста. Также они потребовали дополнительные бонусы, которые не устроили руководство «Манчестер Юнайтед».
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда
- 29 декабря 2019
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