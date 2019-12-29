«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Холанда из-за требований Райолы

«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки форварда «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, который в итоге перешёл в дортмундскую «Боруссию», из-за требований его отца и агента Мино Райолы, сообщает Express Sport.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» был заинтересован в приобретении нападающего, которого хорошо знает наставник «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер. Они вместе работали в «Мольде». Но в итоге «МЮ» вышел из переговоров после того, как агент игрока и его отец назвали собственные финансовые требования.

По данным источника, Райола и отец футболиста получат часть от следующей продажи футболиста. Также они потребовали дополнительные бонусы, которые не устроили руководство «Манчестер Юнайтед».