Линекер — об «Арсенале»: можно выстроить игру, но нельзя компенсировать ляпы

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на результат матча «Арсенал» — «Челси». Хозяева вели в счёте, но в концовке пропустили два мяча. Первый гол они пропустили после грубейшей ошибки голкипера «канониров» Бернда Лено, который во время стандарта неудачно вышел из ворот и пролетел мимо мяча.

«Можно организовать команду, чтобы она хорошо оборонялась. Нет сомнений, что Артете это удалось. Он мотивировал игроков. Но невозможно компенсировать ляпы.

«Арсенал» проиграл, но были положительные моменты и признаки для «Арсенала» под руководством Артеты. По-прежнему уверен, что они не вылетят», — написал Линекер в своём «твиттере».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды Фрэнка Лэмпарда 35 очков. «Арсенал» (24) — на 12-м месте.