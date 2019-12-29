Робби Уильямс: из-за «Реала» чувствую себя так, будто у меня маленький пенис

Британский певец Робби Уильямс призвал своего друга Тони Крооса, выступающего за мадридский «Реал», перейти в «Манчестер Юнайтед».
«В Мадриде ты выиграл всё. Прошу тебя подписать контракт с «Манчестер Юнайтед»! Думаю, у нас лучший чемпионат в мире — английская Премьер-лига.
Вот почему одна вещь сильно меня раздражает. «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький пенис.
Футбол — моя религия, и мне не по душе то, что есть боги, превосходящие моих», — приводит слова Уильямса Marca со ссылкой на документальный фильм о Кроосе.
Тони выступает за «Реал» с июля 2014 года. Контракт немецкого полузащитника со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Кроос забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
- 29 декабря 2019
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