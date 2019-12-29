Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Робби Уильямс: из-за «Реала» чувствую себя так, будто у меня маленький пенис

Робби Уильямс: из-за «Реала» чувствую себя так, будто у меня маленький пенис
Футбол / Англия 0

Британский певец Робби Уильямс призвал своего друга Тони Крооса, выступающего за мадридский «Реал», перейти в «Манчестер Юнайтед».

«В Мадриде ты выиграл всё. Прошу тебя подписать контракт с «Манчестер Юнайтед»! Думаю, у нас лучший чемпионат в мире — английская Премьер-лига.

Вот почему одна вещь сильно меня раздражает. «Реал» заставляет меня чувствовать себя маленьким, будто у меня маленький пенис.

Футбол — моя религия, и мне не по душе то, что есть боги, превосходящие моих», — приводит слова Уильямса Marca со ссылкой на документальный фильм о Кроосе.

Тони выступает за «Реал» с июля 2014 года. Контракт немецкого полузащитника со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Кроос забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.

«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019