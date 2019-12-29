Мане вывел «Ливерпуль» вперёд после спорной скидки плечом Лалланы. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» на 42-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Он переправил мяч в ворота после скидки плечом полузащитника Адама Лалланы. С помощью системы VAR судья установил, что игры рукой со стороны Лалланы в этом эпизоде не было.

Видео доступно на «Чемпионате».



20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.



Сегодня, 29 декабря, «Челси» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:1.



Также сегодня сыграют «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».