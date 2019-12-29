«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: составы команд на матч 20-го тура АПЛ

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» определились с составами на матч 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити»: Браво, Зинченко, Гарсия, Уолкер, Де Брёйне, Фернандиньо, Силва, Эрнандес, Стерлинг, Марез, Агуэро.
Запасные: Карсон, Канселу, Менди, Отаменди, Фоден, Гюндоган, Жезус.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Башам, Стивенс, Балдок, О’Коннелл, Иган, Флек, Норвуд, Бешич, Муссе, Робинсон.
Запасные: Веррипс, Джагелка, Фримен, Осборн, Макбарни, Макголдрик, Шарп.
Встреча состоится сегодня, 29 декабря, в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед».
«Манчестер Сити», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» (29) — восьмое.
- 29 декабря 2019
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