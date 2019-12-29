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Гол в ворота «Ливерпуля» отменили после консультации с VAR. Видео

Гол в ворота «Ливерпуля» отменили после консультации с VAR. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» на 4-й компенсированной к первому тайму минуте хозяева отправили мяч ворота. Однако после консультаций с использованием системы VAR судья отменил гол из-за офсайда.

Видео доступно на «Чемпионате».

20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.

Сегодня, 29 декабря, «Челси» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:1.

Также сегодня сыграют «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».

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