«Милан» готов продать Сусо за € 25 млн
После подписания контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем руководство «Милана» готово осуществить трансфер форварда Сусо, сообщает Calciomercato.com.
Красно-чёрные хотят выручить с продажи Сусо € 25 млн. В услугах игрока заинтересованы «Наполи» и «Севилья».
Сусо выступает за «Милан» с января 2015 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А.
«Милан», набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 встречах красно-чёрные одержали 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».
«Милан» этой зимой хочет заполучить ещё двух игроков
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