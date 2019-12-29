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Источник: Паллотта в ближайшие часы закроет сделку по продаже «Ромы»

Источник: Паллотта в ближайшие часы закроет сделку по продаже «Ромы»
Футбол / Италия 0

Владелец «Ромы» Джеймс Паллотта согласился продать клуб Дэну Фридкину, сообщает Football Italia со ссылкой на многочисленные итальянские СМИ. По данным источника, «Рома» обретёт нового владельца ещё до конца года. О сделке может быть объявлено сегодня, 29 декабря, или утром 30 декабря.

Переговоры между сторонами начались ещё несколько месяцев назад. В итоге бизнесмены сумели договориться об условиях.

За римский клуб Фридкин заплатит около € 800 млн. Порядка € 270 млн будет потрачено на погашение долга Goldman Sachs. Ещё около € 150 млн евро новый владелец использует для рекапитализации клуба.

Предполагается, что управлять клубом будет Райан Фридкин, сын нового владельца. Паллотта из продажи извлечёт прибыль, превышающую € 100 млн.

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