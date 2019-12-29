Украинский форвард Яремчук: в «Зенит» не перешёл бы и за € 5 млн в год

Украинский форвард «Гента» Роман Яремчук рассказал об отношении к деньгам. Спортсмен признал, что хоть деньги и играют большую роль в жизни, он не перешёл бы в «Зенит» и на огромную зарплату.

«Будет нечестно, если скажу, что деньги не имеют значения. Футболисты играют в первую очередь из-за любви к футболу, а во-вторых, нужно ведь кормить свою семью. Конечно, хочется зарабатывать как можно больше. Это не секрет для всех футболистов и людей.

Я выбрал Бельгию, это не тот чемпионат, где можно заработать большие деньги. Но это правильный шаг, чтобы в будущем можно было заработать больше. Думаю, для меня на первом месте футбол, а потом деньги.

Поехал ли бы в «Зенит» за 5 млн евро в год? Нет. Классный вопрос, но в сегодняшней ситуации я бы не поехал. Думаю, 100%. Мне хватает на жизнь. Есть всё, что нужно», — сказал Яремчук в интервью журналисту Виктору Вацко, которое размещено в YouTube.