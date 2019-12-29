«Манчестер Сити» забил скандальный гол после паса судьи. Видео

В заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» на 52-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Серхио Агуэро. А голевая комбинация была начата после того, как в центре поля передачу игрока гостей случайно прервал судья и мяч от него отскочил к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне.

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20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.



Сегодня, 29 декабря, «Челси» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:1, а «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0).