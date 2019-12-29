Бывший капитан «Ливерпуля» призвал изменить правила офсайда

Бывший капитан «Ливерпуля» Грэм Сунесс призвал сделать правила фиксирования офсайда более простыми. Это произошло во время матча 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». В концовке первого тайма судья отменил гол Педро Нето в ворота красных из-за микроскопического офсайда, который был заметен на видеоповторе. В итоге «Ливерпуль» победил со счётом 1:0.

«Там всё было так близко, очень сложное решение. Мне кажется, есть более простой вариант для таких ситуаций. Мы работаем в сфере развлечений. 99% болельщиков приходят на стадионы, чтобы видеть голы. Они хотят зрелища. Мы лишаем их этого зрелища.

Нужно изменить правило. Например, если более 50% тела атакующего игрока находится в правильном положении, можно засчитывать гол», — цитирует Сунесса Mirror.