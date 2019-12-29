Два решения VAR в пользу одной команды — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Вулвз»
«Ливерпуль» на своём поле выиграл у «Вулверхэмптона» со счётом 1:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол забил 42-й минуте нападающий хозяев Садио Мане. В стремительной атаке он в касание переправил в ворота мяч после скидки плечом полузащитника Адама Лалланы. С помощью системы VAR судья установил, что игры рукой со стороны Лалланы в этом эпизоде не было.
На 4-й добавленной к первому тайму минуте гостям удалось забить. Но после консультаций с использованием системы VAR гол был отменён из-за микроскопического офсайда.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Ливерпуль», набрав 55 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, а «Вулверхэмптон» с 30 очками — 7-е.
- 29 декабря 2019
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:01
-
23:01
-
22:51
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:45
-
21:45
-
21:26
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:39
-
20:27
-
20:27
-
20:18
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:35
Партнерский контент