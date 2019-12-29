Два решения VAR в пользу одной команды — в обзоре матча «Ливерпуль» — «Вулвз»

«Ливерпуль» на своём поле выиграл у «Вулверхэмптона» со счётом 1:0 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



Единственный гол забил 42-й минуте нападающий хозяев Садио Мане. В стремительной атаке он в касание переправил в ворота мяч после скидки плечом полузащитника Адама Лалланы. С помощью системы VAR судья установил, что игры рукой со стороны Лалланы в этом эпизоде не было.

На 4-й добавленной к первому тайму минуте гостям удалось забить. Но после консультаций с использованием системы VAR гол был отменён из-за микроскопического офсайда.

Видео победного гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Ливерпуль», набрав 55 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 1-е место, а «Вулверхэмптон» с 30 очками — 7-е.