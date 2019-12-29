«Ливерпуль» — лучший клуб 2019 года по версии Globe Soccer Awards, Клопп — лучший тренер

В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards. Лучшим клубом 2019 года был признан «Ливерпуль». В борьбе за награду мерсисайдцы опередили амстердамский «Аякс» и женскую команду «Лиона».
Лучшим тренером уходящего года стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Его конкурентами были Эрик тен Хаг («Аякс») и Фернанду Сантуш (сборная Португалии).
Ещё одну награду из стана мерсисайдцев получил бразилец Алисон Бекер, который был признан лучшим голкипером.
В 2019 году «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, выиграл Суперкубок УЕФА, а также завоевал золотые медали на клубном чемпионате мира.
«Ливерпуль», набрав 55 очков в 19 матчах, возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне команда Клоппа не потерпела ни одного поражения в чемпионате.
- 29 декабря 2019
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