Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма нападающий «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе забил мяч в ворота «Манчестер Сити», но гол не засчитали из-за офсайда. На 52-й минуте счёт открыл форвард «горожан» Серхио Агуэро. В концовке отличился полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» (29) — восьмое.

В 21-м туре чемпионата Англии «горожане» 1 января на своём поле встретятся с «Эвертоном», а «клинки» на следующий день в гостях сыграют с «Ливерпулем».

Англия - Премьер-лига. 20-й тур
29 декабря 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Агуэро – 52'   2:0 Де Брёйне – 82'
Мерсон: Клопп мог бы вывести «Ротерхэм» в АПЛ. Гвардиола на это не способен
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019