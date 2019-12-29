«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма нападающий «Шеффилд Юнайтед» Ли Муссе забил мяч в ворота «Манчестер Сити», но гол не засчитали из-за офсайда. На 52-й минуте счёт открыл форвард «горожан» Серхио Агуэро. В концовке отличился полузащитник хозяев Кевин Де Брёйне.

«Манчестер Сити», набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» (29) — восьмое.

В 21-м туре чемпионата Англии «горожане» 1 января на своём поле встретятся с «Эвертоном», а «клинки» на следующий день в гостях сыграют с «Ливерпулем».