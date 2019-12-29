Главный тренер «Вулверхэмптона»: какие-то судьи вдали от поля принимают решения!

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 1:0. «Волки» тоже забили, но их гол был отменён после просмотра видеоповтора. Игрок «Вулверхэмптона» оказался в микроскопическом офсайде.
«Наши футболисты играли фантастически с самого начала и до конца. Мы хорошо закончили игру, во втором тайме доминировали. Мы здорово владели мячом, нашли баланс, создавали моменты. Да, есть неудачный результат, но такой игрой можно гордиться.
На «Энфилде» всегда тяжело играть. «Ливерпуль» — фантастическая команда с великолепным тренером. У них была энергия, но мы сбалансировали это.
«Энфилд» — великолепное место, люди праздновали гол, который не был засчитан. Всё это не имеет никакого смысла. Судьи должны отстаивать свои решения.
Какие-то судьи далеко от поля принимают решения по многим вопросам. Кто чувствует игру? Кто находится на поле? Главный судья», — цитирует Нуну пресс-служба «Вулверхэмптона».
- 29 декабря 2019
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