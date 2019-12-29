Мойес близок к назначению на пост главного тренера «Вест Хэма»
Новым главным тренером лондонского «Вест Хэм Юнайтед», скорее всего, станет шотландский специалист Дэвид Мойес. Стороны близки к заключению 18-месячного контракта, сообщает Football Insider.
Ранее руководство «Вест Хэма» уволило Мануэля Пеллегрини, который возглавлял команду с мая 2018 года. В минувшем сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал 10-м в чемпионате Англии. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.
Напомним, Мойес тренировал «Вест Хэм» с ноября 2017 года до прихода Пеллегрини. Ранее 56-летний специалист возглавлял «Сандерленд», «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон Норт Энд».
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
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Нуну будет жаловаться. Трудно принять правду, когда всё решает несколько сантиметров.
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