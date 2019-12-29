Семак — о неудачном выступлении в ЛЧ: группа ровная, и мы никого не сильнее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги 2019 года. Наставник питерцев прокомментировал неудачное выступление своего клуба в еврокубках. «Зенит» занял в своей группе в Лиге чемпионов последнее место.
«Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов? У каждого своя трактовка. Я — конечно, нет. Считаю, никакой катастрофы тут нет, группа ровная, и мы никого не сильнее. Старались, но, к сожалению, один тайм, который мог сделать эту часть сезона для нас выдающейся, не сложился.
Конечно, мы брали Малкома, прежде всего, для Лиги чемпионов. Надеялись и на Сашу Кокорина, но не сложилось. К последнему туру потеряли Кузяева, набравшего хорошую форму, Ракицкого, Дриусси. Обидно, что с таким очковым запасом не прошли дальше. В других группах командам хватало и меньшего количества очков.
С «Лейпцигом» играть было очень сложно, потому что их сильные качества в большей степени не подходят именно для нашей команды. Что касается «Лиона» и «Бенфики», мы неплохо смотрелись с ними дома. При том, что «Лион» в прошлом году ни разу не проиграл на этом этапе ЛЧ с самим «Манчестер Сити» в группе.
Вы же прекрасно понимаете уровень чемпионата и силу каждого клуба из группы. У них сбалансированная ситуация по многим направлениям — тот же «Лейпциг» прекрасно выстраивает селекционную работу. Чтобы построить философию команды, нужны годы.
Всегда был противником лимита. Конечно, он снижает конкурентоспособность наших клубов в Европе. Мало специалистов, которые с этим не согласны», — сказал Семак «Чемпионату».
Большое интервью с Семаком читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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