Гвардиола — о ВАР: каждые выходные — полный хаос. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после домашнего матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«У нас было мало времени на восстановление, и мы встречались с крепкой командой, которая сильна не только физически, но и ментально. Я был впечатлён тем, насколько хорошо они делают забросы и обороняются.

Уже не раз говорил, что у меня большой список претензий к ВАР. Каждый выходные — полный хаос. Это можно сказать и про другие матчи. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше.

100 побед в АПЛ? Конечно, мы гордимся тем, чего достигли за эти сезоны, приложив невероятные усилия. Когда думаешь о 100 победах в 134 матчах, понимаешь, что это удивительное достижение. Здорово быть в числе сильнейших команд. Это важно, хотя иногда мы упускаем это. Мы сражались за эти 100 побед. Особенно я рад за футболистов, ведь именно они стали причиной того, что мы выиграли 100 матчей», — цитирует Гвардиолу BBC.