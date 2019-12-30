Семак: есть ли у меня доверие к судебной системе? А у вас самих есть доверие?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с Александром Кокориным. Форвард после освобождения из колонии присоединился к «Зениту», но его не разрешили дозаявить до зимы. После этого Семак написал гневный пост в «инстаграме», но затем его удалил.

«Почему удалил пост? Мне нужно было детальнее ознакомиться с ситуацией. Мне не совсем правильно преподнесли информацию.

Что имел в виду, написал, что в такие ситуации попадал каждый мужчина? Каждый вырывает из контекста то, что ему хочется. Имел в виду не то, что каждый попадал именно в такую ситуацию, а то, что каждый мужчина может попасть в драку. Хорошо, если это была отправная точка, за которую теперь всех буду сажать, я ни слова не скажу. Но пока мы этого не видим.

Он ошибся и не прав. По мне, вопрос лишь в адекватности наказания. То, что он виноват никто не оспаривает. В моём посте было написано лишь то, что большинство мужчин попадали в ситуации, в которых приходилось драться.

Учитывая сказанное, есть ли доверие к судебной системе? А у вас есть доверие? Вы же знаете, что, к сожалению, в стране много ситуаций, которые требуют внимания и вмешательства самых высоких лиц для решения проблем. Иногда закон работает не так, как надо», — сказал Семак «Чемпионату».

Большое интервью с Семаком читайте в ближайшее время на «Чемпионате».