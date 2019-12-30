Семак: в Европе в 21 год играют в ЛЧ на лидирующих позициях, у нас в 25 — молодой

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах в РПЛ.
«Что необходимо нашим клубам, чтобы добиваться успехов в Европе? Нужно повышать уровень чемпионата. Это можно сделать за счёт качества игроков. Но сейчас это сложно, потому что европейские клубы готовы платить больше. Раньше в «Спартак», ЦСКА и «Зенит» приезжали готовые сильные игроки, а сейчас их уровень ниже.
Просто мне как тренеру нужны игроки. Чем выше будет уровень игроков, тем лучше будет играть команда. Когда играешь с командами низших дивизионов Италии или Испании, чувствуешь, что даже у молодых игроков есть хороший базовый уровень. У нас этого нет, и это связано с тем, что детско-юношеский футбол необходимо поднимать. В Европе в 21 год есть игроки, которые третий сезон играют в ЛЧ на лидирующих позициях, а у нас в 25 — молодой», — сказал Семак «Чемпионату».
Напомним, по итогам групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы ни один российский клуб не смог выйти в плей-офф еврокубков.
После 19 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 45 очков. В Лиге чемпионов команда заняла последнее место в группе G.
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