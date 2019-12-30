Семак — об усыновлении темнокожего ребёнка: решение будем принимать, когда придёт время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном усыновлении темнокожего ребёнка.
«Правда ли, что собираемся с женой усыновить темнокожего ребёнка? Тема отношений — это личное. Пока съездили посмотреть, как живут дети в Африке. Желание было и есть, а как будет дальше — посмотрим. Решение будем принимать, когда придёт время. Когда у нас рождался 4-й, 5-й, 6-й ребёнок, вроде надо радоваться, а ты уже сидишь и думаешь: тяжело будет (смеётся). Детей люблю, для меня все они прекрасны. Полностью согласен с супругой, что в этом плане нет абсолютно никаких границ. Если есть возможность, нужно помогать другим людям. Мне это интересно, но не хочу никому этого навязывать. Непонятно, как у кого это сложится, и быть каким-то примером не хочется. Каждый живёт своей жизнью — чем больше уделяешь ей время, тем меньше отвлекаешься на чужую», — сказал Семак «Чемпионату».
В текущем сезоне «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. После 19 туров в активе команды 45 очков. Отрыв от «Краснодара», занимающего 2-е место, составляет 10 очков.
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