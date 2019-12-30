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Семак высказался о ситуации с травлей Дзюбы

Семак высказался о ситуации с травлей Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с оскорблениями нападающего Артёма Дзюбы. Напомним, Дзюба подвергся оскорблениям в гостевом матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2020, а также в нескольких играх РПЛ.

«Конечно, ситуация с Дзюбой и фанатами меня огорчила. Ты можешь высказывать своё отношение, в том числе отрицательное, но абсолютно в другом ключе. Любому человеку это неприятно, думаю, и Артёму тоже. Но он профессионал и не обращает на эту ситуацию особого внимания. Доказывает всё игрой. Как и все люди, спортсмены ранимые, но удар приходится держать.

Мы разговаривали на эту тему, и он прекрасно понимает, что самый правильный ответ может дать на футбольном поле», — сказал Семак «Чемпионату».

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