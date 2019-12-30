Венгерский судья Кошшои завершил карьеру футбольного арбитра

Венгерский судья Виктор Кошшои объявил о завершении карьеры арбитра.

«Я заканчиваю 30-летнюю карьеру арбитра, и хочу поблагодарить всех своих партнёров за помощь в этом непростом деле. Я смог добиться той цели, которую поставил себе. Но пришло время принять новые вызовы. Я не хочу покидать футбол и в последнее время изучал спортивный менеджмент. Надеюсь, смогу добиться успеха и в этой области», — приводит слова Кошшои Mlsz.hu.

В 2011 году Кошшои обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» (3:1). В том же году венгерский арбитр был признан лучшим арбитром мира по версии Международной федерацией футбольной истории и статистики. Последним крупным турниром судьи был чемпионат Европы 2016 года.