«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из аренды в «Рубине»

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о досрочном возвращении защитника Егора Сорокина из «Рубина», где он выступал на правах аренды.



«Быки» приняли решение активировать опцию, прописанную в договоре с казанцами. К команде 24-летний футболист присоединится после зимнего отпуска.



Сорокин начинал профессиональную карьеру в «Рубине» в 2014 году и уходил из клуба в аренду в «Актобе» и «Нефтехимик». В сентябре этого года защитника приобрёл «Краснодар», однако по договорённости между клубами он остался в казанском клубе на правах аренды до конца этой кампании.



В нынешнем сезоне Егор принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.



«Краснодар» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками в активе. «Рубин» (19) — 13-й.

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