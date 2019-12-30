Алькасер сообщил «Боруссии» о желании уйти зимой. «Атлетико» начал переговоры с игроком

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.



26-летний футболист уже сообщил клубу о своём желании. Такое решение связано с трансфером Эрлинга Холанда из «Ред Булл Зальцбург», после которого Пако засомневался в своих перспективах в команде. В настоящее время он хочет вернуться в Испанию, чтобы удачно выступить во второй половине сезона и попасть в заявку сборной на чемпионат Европы – 2020.



Следующим клубом Алькасера может стать мадридский «Атлетико». «Матрасники» уже вступили в переговоры с форвардом, однако им ещё предстоит выбрать, кого приобрести в январе – его или Эдинсона Кавани из «Пари Сен-Жермен».



Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перебрался в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В нынешнем сезоне Пако провёл 11 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.

Алькасер: надеюсь, однажды смогу вернуться в «Валенсию»