Алькасер сообщил «Боруссии» о желании уйти зимой. «Атлетико» начал переговоры с игроком

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
26-летний футболист уже сообщил клубу о своём желании. Такое решение связано с трансфером Эрлинга Холанда из «Ред Булл Зальцбург», после которого Пако засомневался в своих перспективах в команде. В настоящее время он хочет вернуться в Испанию, чтобы удачно выступить во второй половине сезона и попасть в заявку сборной на чемпионат Европы – 2020.
Следующим клубом Алькасера может стать мадридский «Атлетико». «Матрасники» уже вступили в переговоры с форвардом, однако им ещё предстоит выбрать, кого приобрести в январе – его или Эдинсона Кавани из «Пари Сен-Жермен».
Алькасер является воспитанником «Валенсии», за которую выступал с 2010 по 2016 год, после чего перебрался в «Барселону». С 2018 года защищает цвета «Боруссии». В нынешнем сезоне Пако провёл 11 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас.
- 30 декабря 2019
-
11:43
-
11:27
-
11:26
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:20
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:40
-
06:26
-
02:58
-
02:15
-
00:59
-
00:22
-
00:11
-
00:10
- 29 декабря 2019
-
23:58
-
23:46
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:01