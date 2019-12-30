Фекир сравнил себя с Месси

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир сравнил себя с форвадом «Барселоны» Лионелем Месси.



«Мы актёры и выходим на поле, чтобы доставить удовольствие зрителям. Что касается Месси, у нас с ним схожие стили игры, но давайте не сходить с ума – я не так хорош, как он. В некоторых аспектах я похож на него. Он тот игрок, на которого людям хочется смотреть и который заставляет их любить футбол», — цитирует Фекира AS со ссылкой на Telefoot.



Фекир является воспитанником «Лиона», цвета которого защищал с 2013 по 2019 год, а минувшим летом перебрался в «Бетис» за € 20 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 4 гола и получил 4 жёлтые карточки.

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