Куртуа хочет выиграть все трофеи с «Реалом»
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что хочет выиграть с командой в предстоящем 2020 году.
«Мы — «Реал Мадрид», поэтому мы хотим выиграть всё. Мы участвуем в Суперкубке Испании, Кубке страны, также мы идём в лидерах в чемпионате и Лиге чемпионов. Мы хотим выиграть титулы, и я с нетерпением жду, чтобы писать историю с «Реалом». В матчах с «Барселоной» мы доказываем, что можем победить любого соперника и можем показывать очень качественную игру. Именно я хотел бы выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», — приводит слова Куртуа Marca.
Куртуа перешёл в «Реал» летом 2018 года из «Челси». В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых пропустил 9 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности в 8 встречах.
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