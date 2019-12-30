«Выпить с тренером и поиграть в Европе». Футболисты «Урала» написали письмо Деду Морозу
«Урал» опубликовал видеоролик на своём YouTube-канале, посвящённый Новому году.
На видео игроки команды из Екатеринбурга сидят в раздевалке и пишут письмо Деду Морозу и загадывают желания на предстоящий 2020 год. Футболисты пожелали меньше тренироваться, поиграть в Европе и выпить с тренером, однако посчитали, что этот «подарок» будет неосуществимым. В конце ролика главный тренер команды Дмитрий Парфёнов в образе Деда Мороза заходит в раздевалку, недоумевающе читает пожелания игроков и поздравляет всех с наступающими праздниками.
«Урал» располагается на девятом месте в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне. У подопечных Дмитрия Парфёнова в активе 24 очка в 19 турах. Следующий матч клуб проведёт с ЦСКА в гостях. Встреча состоится 1 марта.
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