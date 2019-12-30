Бояринцев рассказал, как в «Спартаке» встречали Новый год

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился воспоминаниями о том, как встречали новогодние праздники в команде.

«Практически все ребята разъезжались в отпуска. Поздравляли друг друга по сообщениями и звонками. В Тарасовке всегда стояла ёлка, база была украшена, атмосфера праздника присутствовала. Но это было недолго, потому что через пару дней улетали на сборы. Кстати, в «Рубине» и «Спартаке» в конце года скидывались с ребятами деньгами, которые отдавали рядовым сотрудникам базы. Благодарили за отношение к нам на протяжении всего времени.

Выпечкой баловали. Помню, как молодые девчонки в Тарасовке делали для нас вафельные трубочки со сгущенкой. Конечно, тренеры об этом не знали (смеётся). Всегда приятно вспоминать те времена. Атмосфера в «Спартаке» была классной, несмотря на отставки тренеров, неудачные результаты. Коллектив на базе и в клубе был настоящей семьёй», — приводит слова Бояринцева РИА «Новости».