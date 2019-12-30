Бояринцев рассказал, как в «Спартаке» встречали Новый год

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился воспоминаниями о том, как встречали новогодние праздники в команде.
«Практически все ребята разъезжались в отпуска. Поздравляли друг друга по сообщениями и звонками. В Тарасовке всегда стояла ёлка, база была украшена, атмосфера праздника присутствовала. Но это было недолго, потому что через пару дней улетали на сборы. Кстати, в «Рубине» и «Спартаке» в конце года скидывались с ребятами деньгами, которые отдавали рядовым сотрудникам базы. Благодарили за отношение к нам на протяжении всего времени.
Выпечкой баловали. Помню, как молодые девчонки в Тарасовке делали для нас вафельные трубочки со сгущенкой. Конечно, тренеры об этом не знали (смеётся). Всегда приятно вспоминать те времена. Атмосфера в «Спартаке» была классной, несмотря на отставки тренеров, неудачные результаты. Коллектив на базе и в клубе был настоящей семьёй», — приводит слова Бояринцева РИА «Новости».
- 30 декабря 2019
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:23
-
12:18
-
12:02
-
11:43
-
11:27
-
11:26
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:20
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:28
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:40
-
06:26
-
02:58
-
02:15
-
00:59
-
00:22
-
00:11
-
00:10
- 29 декабря 2019
-
23:58