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«Манчестер Юнайтед» переключился с Холанда на Дембеле из «Лиона»

«Манчестер Юнайтед» переключился с Холанда на Дембеле из «Лиона»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, английский клуб переключил своё внимание на форварда после того, как Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию». Француз является альтернативным вариантом в нападение «Манчестер Юнайтед», так как он тоже находится в шорт-листе английского клуба.

Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очков в 20 турах. Следующий матч команда проведёт с «Арсеналом» в гостях. Встреча состоится 1 января.

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