«Манчестер Юнайтед» переключился с Холанда на Дембеле из «Лиона»

«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Лиона» Муссу Дембеле. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщает источник, английский клуб переключил своё внимание на форварда после того, как Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию». Француз является альтернативным вариантом в нападение «Манчестер Юнайтед», так как он тоже находится в шорт-листе английского клуба.

Мусса Дембеле принял участие в 18 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. Французский нападающий забил 10 голов в Лиге 1. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очков в 20 турах. Следующий матч команда проведёт с «Арсеналом» в гостях. Встреча состоится 1 января.