Любительский футбольно-хоккейный фестиваль «Спортволна» пройдёт в Подмосковье

Впервые легендарный фестиваль «Спортивная волна» пройдёт зимой с 21 по 24 февраля в подмосковном суперсовременном парк-отеле «Пересвет». Основной акцент фестиваля в этот раз не только на футболе, но и на хоккее. Футбольные матчи буду проходить как в зале (формат 4+1), так и на улице (формат 5+1). Хоккейный турнир пройдёт без возрастных ограничений. Своё участие уже подтвердили четыре команды, в том числе команда из Риги Priedaine, что придаёт турниру статус международного.
На зимнем фестивале участников ждут новые виды спортивных соревнований: лыжи, коньки, сёрфволна, бильярд, боулинг и многое другое. Все команды автоматически сражаются друг с другом в общекомандном зачёте.
Каждый участник найдёт для себя занятия по душе. Много разнообразного спорта, массовые катания на льду, женская и детская программа, интеллектуальные и азартные игры, творческие встречи, общение со звёздными спортсменами и зажигательная вечерняя программа с концертом звёзд.
Узнать подробности участия можно на официальном сайте.
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