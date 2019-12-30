ЦСКА подписал новый контракт с 16-летним вратарём Торопом
Московский ЦСКА продлил соглашение с 16-летним голкипером команды Владиславом Торопом. Об этом сообщает официальный сайт «армейского» клуба.
Воспитанник академии московского клуба подписал контракт, который будет действовать до конца 2022 года. Российский вратарь принял участие в четырёх матчах красно-синих в Молодёжном первенстве России, в которых пропустил 7 мячей.
ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне. У подопечных Виктора Гончаренко в активе 34 очка в 19 турах. Следующий матч в рамках чемпионата России московский клуб сыграет с «Уралом». Встреча состоится 1 марта. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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