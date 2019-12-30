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«Это Гинер всё купил». Президент ЦСКА подарил Чалову кубок ЛЧ в новогоднем ролике

«Это Гинер всё купил». Президент ЦСКА подарил Чало
«Это Гинер всё купил». Президент ЦСКА подарил Чалову кубок ЛЧ в новогоднем ролике
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал новогодний ролик с участием президента клуба Евгения Гинера.

В начале видео глава «армейцев» входит в комнату в костюме Деда Мороза и начинает поздравлять юных футболистов команды, однако они спят. Гинер дарит двум игрокам игрушечные авто, а третьему – нападающему Фёдору Чалову – миниатюрный кубок Лиги чемпионов. В конце ролика появляется слоган – «Это Гинер всё купил».

После 19 туров ЦСКА, набрав 34 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 11 очков отставая от лидера первенства в лице «Зенита» и уступая также «Краснодару» и «Ростову».

В первом матче после зимнего перерыва «армейцы» сыграют с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.

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