Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Академия «Чертаново» организует в Москве более 20 детских футбольных турниров

Академия «Чертаново» организует в Москве более 20 детских футбольных турниров
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Столичная футбольная академия «Чертаново» организует в Москве более двух десятков детских футбольных турниров для ребят 2008-2013 годов рождения. Первые из них состоятся в январе и феврале 2020 года.

Манеж «Чертаново» примет матчи первого турнира памяти заслуженного тренера России Михаила Горы для футболистов 2010 года рождения в конце января. А в феврале в чертановском манеже пройдёт II Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок защитника Отечества», в котором примут участие воспитанники спортивных школ 2009 года рождения. Действующим обладателем кубка является команда «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга.

По итогам соревнований лучшие игроки каждой из команд и лучшие игроки турнира получат подарки, команды-участники — памятные дипломы, а призёры — кубки и медали.Турнир пройдёт при поддержке департамента физкультуры и спорта города Москвы и Московской федерации футбола.

Соревнования организованы академией «Чертаново» совместно с Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и компанией Р-Seria.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019