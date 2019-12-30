Академия «Чертаново» организует в Москве более 20 детских футбольных турниров

Столичная футбольная академия «Чертаново» организует в Москве более двух десятков детских футбольных турниров для ребят 2008-2013 годов рождения. Первые из них состоятся в январе и феврале 2020 года.



Манеж «Чертаново» примет матчи первого турнира памяти заслуженного тренера России Михаила Горы для футболистов 2010 года рождения в конце января. А в феврале в чертановском манеже пройдёт II Всероссийский детский футбольный турнир «Кубок защитника Отечества», в котором примут участие воспитанники спортивных школ 2009 года рождения. Действующим обладателем кубка является команда «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга.



По итогам соревнований лучшие игроки каждой из команд и лучшие игроки турнира получат подарки, команды-участники — памятные дипломы, а призёры — кубки и медали.Турнир пройдёт при поддержке департамента физкультуры и спорта города Москвы и Московской федерации футбола.



Соревнования организованы академией «Чертаново» совместно с Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» и компанией Р-Seria.